В одном из районов Одессы прямо на тротуаре асфальт провалился под землю

Огромный провал был замечен местными жителями днем в понедельник, 26 июля на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал, передает Politeka.net.

«Открылся очередной портал на 📍Генерала Петрова/Ицхака Рабина прямо на остановке», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что яма очень глубокая. Коммунальщики уже оградили ее лентами, однако людей всё равно предупреждают, быть предельно осторожными, чтобы не попасть в ловушку.

Ранее мы писали, на Таирова, неподалеку от детского магазина "Антошка", на тротуаре образовался провал, который понемногу разрастается.

Как рассказали очевидцы, асфальт на тротуаре провалился на перекрестке улиц Люстдорфской дороги и Александра Невского, вблизи популярного пешеходного перехода на остановке "Вузовский".

Напомним, что в Одессе маршрутка с людьми попала в дорожную ловушку, кадры: "Пришлось откапывать"

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