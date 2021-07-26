В одном из районов Одессы прямо на тротуаре асфальт провалился под землю
Огромный провал был замечен местными жителями днем в понедельник, 26 июля на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал, передает Politeka.net.
«Открылся очередной портал на 📍Генерала Петрова/Ицхака Рабина прямо на остановке», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что яма очень глубокая. Коммунальщики уже оградили ее лентами, однако людей всё равно предупреждают, быть предельно осторожными, чтобы не попасть в ловушку.
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Ранее мы писали, на Таирова, неподалеку от детского магазина "Антошка", на тротуаре образовался провал, который понемногу разрастается.
Как рассказали очевидцы, асфальт на тротуаре провалился на перекрестке улиц Люстдорфской дороги и Александра Невского, вблизи популярного пешеходного перехода на остановке "Вузовский".
Напомним, что в Одессе маршрутка с людьми попала в дорожную ловушку, кадры: "Пришлось откапывать"
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