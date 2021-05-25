В Одессе возле рынка Привоз рвануло трубу, вода залила все вокруг, образовав настоящее озеро

Видео ЧП обнародовали местные СМИ , передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Сообщается, что авария случилась вечером 24 мая на ремонтируемом квартале улицы Преображенской возле Привоза.

На обнародованных карах видно, что вода быстро заполнила вырытую яму для замены рельсов, превратив 100 метров улицы в озеро.

Как рассказали одесситы, через пару часов воду перекрыли и сегодня там образовалось болото.

Ранее мы сообщали, в Одессе после обильных осадков на некоторых улицах города образовались большие провалы.

Так, в одну из таких дорожных ловушек угодила маршрутка, заполненная пассажирами.

Это произошло на пересечении улицы Бунина и Александровского проспекта – заднее колесо маршрутки ушло в яму, которую размыло после дождя.

Как видно на кадрах, показанный в телеграм-каналах, на повороте автобус колесом угодил в провал в асфальтном покрытии, когда выезжал на маршрут.

На данный момент маршрутку из провала достали, а яму оградили. К счастью, обошлось без пострадавших, все люди успешно покинули салон.

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