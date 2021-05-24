Одесситка скончалась на корабле, с момента ее смерти прошло два месяца, однако ее тело до сих пор не отдают родственникам

Историю трагедии рассказала ее дочь, пишет Seafarers Journal .

По словам родственницы, ее мама работала на судне коком, ей было 49 лет, она роддом из Одессы. В рейсы уходила из компании V. Ships.

Женщина умерла на борту судна GREENWICH EAGLE (IMO 9575266, флаг Marshall Islands) еще 22 марта.

Дочь погибшей рассказала, что предварительной причиной смерти называют ишемическую болезнь сердца. При этом, по ее словам, мать никогда не жаловалась на сердце.

«Коком мама работала порядка 16 лет. Была настоящим трудоголиком, всегда переживала и заморачивалась с готовкой. Даже тяжелую советскую пельменницу, весом 4 килограмма, она всегда таскала с собой. Мама постоянно что-то им выдумывала, выписывала рецепты, пекла часто торты, пирожные… Плюс ко всему выполняла ещё и дополнительную работу, поскольку кто-то был на диете и таким людям приходилось готовить отдельно», — сообщила девушка.

С момента ее смерти прошло 2 месяца, но тело так и не отправили близким.

Отметим, ранее женщина работала на пассажирском флоте, но потом перешла на торговый, поскольку там зарплата была повыше. От этой компании в рейс уходила не первый раз.

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