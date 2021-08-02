В Одессе легковушка провалилась в разрытый коммунальниками коллектор

Видео с места происшествия показал местный тедеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Сообщается, что инцидент случился 2 августа, на улице Крымской, 62.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, в результате чего его авто провалилось в яму.

В тоже время в КП "Теплоснабжение города Одессы" объяснили, что на этом участке предприятие проводило ремонтные работы согласно графику подготовки к следующему отопительному сезону, пишут местные СМИ .

На участке были выставлены все необходимые дорожные барьеры.

Тепловики говорят, что при падении автомобиля были повреждены смотровые люки с тепловыми камерами.

Сейчас Daewoo Lanos уже достали из коллектора при помощи троса.

Коммунальщики обратились в полицию, чтобы установить нарушителя и требовать через суд компенсацию за вред имущества.

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