В Одессе легковушка провалилась в разрытый коммунальниками коллектор
Видео с места происшествия показал местный тедеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Сообщается, что инцидент случился 2 августа, на улице Крымской, 62.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, в результате чего его авто провалилось в яму.
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В тоже время в КП "Теплоснабжение города Одессы" объяснили, что на этом участке предприятие проводило ремонтные работы согласно графику подготовки к следующему отопительному сезону, пишут местные
На участке были выставлены все необходимые дорожные барьеры.
Тепловики говорят, что при падении автомобиля были повреждены смотровые люки с тепловыми камерами.
Сейчас Daewoo Lanos уже достали из коллектора при помощи троса.
Коммунальщики обратились в полицию, чтобы установить нарушителя и требовать через суд компенсацию за вред имущества.
Напомним, что в Одессе маршрутка с людьми попала в дорожную ловушку, кадры: "Пришлось откапывать"
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