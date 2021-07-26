Пасажирка зламала чотири ребра в рейсовому автобусі Одеса-Київ

Депутатша з Харківської області Світлана Кучеренко шокована поїздкою на автобусі рейсом Одеса-Київ від перевізника Гюнсел. Про це вона пише у себе в Фейсбук.

Пасажирка поскаржилася, що в автобусі не працював кондиціонер, вона встала зробити зауваження водієві але її трухануло так, що вона полетіла спиною на торпеду автобуса і отримала перелом ребер.

Після того, як жінка впала, водії продовжували їхати далі.

"Коли я зрозуміла, що не можу дихати нормально і пошкодження серйозні, сказала дзвонити і викликати швидку, вони не зупинялися, продовжували їхати, коли знову я сказала, що не жартую, помічник мене запитали, так що викликати?",- розповідає пасажирка.

Коли автобус доїхав до виїзду з Одеси і тільки там зупинився.

Світлану Кучеренко доставили, за її словами в обласну лікарню, де зробили КТ. З'ясувалося, що у неї зламані чотири ребра.

В автобусі з постраждалою жінкою їхала її внучка. Для того щоб тримати з нею зв'язок, перебуваючи в лікарні, жінка попросили когось із пасажирів дати свій мобільний. Ніхто не погодився. Згодом хтось все ж погодився і дав.

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