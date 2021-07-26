Пассажирка сломала четыре ребра в рейсовом автобусе Одесса-Киев
Депутатша из Харьковской области Светлана Кучеренко шокирована поездкой на автобусе рейсом Одесса-Киев от перевозчика Гюнсел. Об этом она пишет у себя в
Пассажирка пожаловалась, что в автобусе не работал кондиционер, она встала сделать замечание водителю но ее трухануло так, что она улетела спиной на торпеду автобуса и получила перелом ребер.
После того, как женщина упала, водители продолжали ехать дальше.
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«Когда я поняла, что не могу дышать нормально и повреждения серьезные, сказала звонить и вызывать скорую, они не останавливались, продолжали ехать, когда снова я сказала, что не шучу, помощник меня спросили, так что вызвать?", — рассказывает пассажирка.
Когда автобус доехал до выезда из Одессы и только там остановился.
Светлану Кучеренко доставили, по ее словам в областную больницу, где сделали КТ. Выяснилось, что у нее сломаны четыре ребра.
В автобусе с пострадавшей женщиной ехала ее внучка. Для того чтобы держать с ней связь, находясь в больнице, женщина попросили кого-то из пассажиров дать свой мобильный. Никто не согласился. Впоследствии кто-то все же согласился и дал.
Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП
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