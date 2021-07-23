Люди спешили на поезд

Туристы из Харькова застряли в одесской маршрутке во время наводнения, отдыхающие ехали на вокзал

Подробности спасательной операции сообщили в пресс-службе ГСЧС .

По словам спасателей, 27 харьковчан, из которых 12 детей в возрасте от 1 до 4 лет, после отдыха направлялись на железнодорожный вокзал.

Туристы спешили на поезд, однако застряли в местной маршрутке по улице Атамана Головатого из-за потопа.

Чтобы освободить людей из плена стихии спасатели сначала с помощью лодки перевезли их в безопасное место, а затем предоставили служебный автобус, чтобы гости города могли вовремя успеть на свой поезд.

Отметим, что сегодня, 23 июля, в Одессе все еще остаются затопленными ряд улиц.

Так, по состоянию на 08:00 до сих пор подтоплены улицы: Атамана Головатого (район сквера) и улица Щеголева.

Движение автотранспорта по улице Черноморского казачества восстановлено.

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