Поліцейські викрили вандала, який поглумився над могилою знайомого

Про це передає Politeka.net із заслання на прес-службу ГУНП в Одеській області

Як розповіли в поліції, інцидент стався на одному з кладовищ Білгород-Дністровського району ще в минулому році, однак, правоохоронцям вдалося з'ясуватися всі обставини справи тільки зараз.

38-річний чоловік і розкопав свіже поховання свого знайомого.

Надалі він зізнався, що зробив це через образи на померлого.

Тепер вандалу загрожує до трьох років в'язниці.



Зазначимо, що за подібні дії з точки зору чинного законодавства розцінюються як наруга над могилами. За це закон передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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