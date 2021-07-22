На одеському пляжі загинув відпочивальник
Надзвичайна подія трапилася в Аркадії. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net
Як розповіли поліцейські, біля пірсу очевидці помітили чоловіка, якому стало погано у воді.
Вони покликали рятувальників, а ті, у свою чергу, оперативно почали відкачувати чоловіка.
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Однак всі зусилля виявилися марними і медики швидкої, які прибули згодом за викликом, лише констатували смерть одесита.
Загиблому було 68 років, його особу вже встановлено.
Що саме стало причиною смерті чоловіка, буде встановлено в ході проведення досудового розслідування.
Вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей попередньо за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «раптова смерть».
Зазначимо, що з кожним днем кількість загиблих на пляжах Одеського курорту збільшується.
Нагадаємо, що трагедія трапилася з чоловіком на пляжі в Одесі, відео: відпочиваючим було байдуже
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.