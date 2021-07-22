Що саме стало причиною смерті чоловіка - не ясно

На одеському пляжі загинув відпочивальник

Надзвичайна подія трапилася в Аркадії. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

Як розповіли поліцейські, біля пірсу очевидці помітили чоловіка, якому стало погано у воді.

Вони покликали рятувальників, а ті, у свою чергу, оперативно почали відкачувати чоловіка.

Однак всі зусилля виявилися марними і медики швидкої, які прибули згодом за викликом, лише констатували смерть одесита.

Загиблому було 68 років, його особу вже встановлено.

Що саме стало причиною смерті чоловіка, буде встановлено в ході проведення досудового розслідування.

Вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей попередньо за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «раптова смерть».

Зазначимо, що з кожним днем кількість загиблих на пляжах Одеського курорту збільшується.

Нагадаємо, що трагедія трапилася з чоловіком на пляжі в Одесі, відео: відпочиваючим було байдуже

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.