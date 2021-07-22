Все стоїть у воді

Після потужної зливи густонаселений житловий масив селище Котовського виявився відрізаним від центральної частини Одеси

Проїзд в центр міста закритий в районі Пересипу. Про це попередили в Одеській мерії, передає Politeka.net.

"Увага!!!! Котовського можна тільки через Об'їзну дорогу», - сказано в повідомленні.

Крім того, перекрито рух по вулиці Приморській.

Відмітимо, що величезна пробка утворилася як на Миколаївській дорозі, так і на Об'їзній дорозі.

На дорогах Одеси працює 26 одиниць спецтехніки та 68 співробітників КП «Міські дороги».

Тим часом синоптики прогнозують новий удар негоди.

Згідно з прогнозом, у четвер, 22 липня Одесу знову накриє сильна злива з грозою і штормовим вітром.

З ранку в Одесі буде прохолодно і вітряно, температура повітря складе +20..+ 22 градуси.

Ближче до обіду в регіоні очікуються опади у вигляді сильного дощу з грозою.

Через затяжний дощ до вечора істотно похолодає, температура опуститься до + 17 градусів.

Підніметься сильний північно-західний вітер, 9-14 метрів в секунду, пориви 15-20 метрів в секунду.

Море стане неспокійним. Хвилі піднімуться до 1,1 метра у висоту.

Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води

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