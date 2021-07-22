Після потужної зливи густонаселений житловий масив селище Котовського виявився відрізаним від центральної частини Одеси
Проїзд в центр міста закритий в районі Пересипу. Про це попередили в Одеській мерії, передає Politeka.net.
"Увага!!!! Котовського можна тільки через Об'їзну дорогу», - сказано в повідомленні.
Крім того, перекрито рух по вулиці Приморській.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Градом розміром з яблуко засипає Україну, дерева виривало з корінням: кадри стихії
73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"
Мама Дана Балана "запалила" зі священником в Італії: "А йому можна так себе поводити…"
У вантажівки відмовили гальма, ціла сім'я розпрощалася з життям: кадри масштабної ДТП в Криму
Відмітимо, що величезна пробка утворилася як на Миколаївській дорозі, так і на Об'їзній дорозі.
На дорогах Одеси працює 26 одиниць спецтехніки та 68 співробітників КП «Міські дороги».
Тим часом синоптики прогнозують новий удар негоди.
Згідно з прогнозом, у четвер, 22 липня Одесу знову накриє сильна злива з грозою і штормовим вітром.
З ранку в Одесі буде прохолодно і вітряно, температура повітря складе +20..+ 22 градуси.
Ближче до обіду в регіоні очікуються опади у вигляді сильного дощу з грозою.
Через затяжний дощ до вечора істотно похолодає, температура опуститься до + 17 градусів.
Підніметься сильний північно-західний вітер, 9-14 метрів в секунду, пориви 15-20 метрів в секунду.
Море стане неспокійним. Хвилі піднімуться до 1,1 метра у висоту.
Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води
Ще Politeka писала, що стихія розбушувалася на Одещині, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"
Також Politeka повідомляла, дощі розмили кладовище на Одещині, оголивши поховання: останки розкидані посеред дороги