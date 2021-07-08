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Дивний трагічний інцидент трапився з дівчинкою-підлітком на Одещині

Тіло 16-річної виявили без будь-яких ознак життя у вуличному туалеті в місті Арцизі, передає Politeka.net, з посиланням на прес - службу ГУНП в Одеській області.

Як розповіли в поліції, дівчинка загинула у вигрібній ямі. Вона задихнулася парами каналізаційних газів, коли намагалася дістати мобільний телефон, який впустила в яму з фекаліями.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок.

В одеських Telegram-каналах пишуть, що загиблу звали Вероніка.

До цього ми повідомляли, про зникнення неповнолітньої одеситки.

На сайті Нацполіції з'явилася інформація про розшук 15-річної Сичової Ганни Володимирівни, яка ще 6 липня пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети зниклої: на вигляд 15-16 років, зріст близько 168 см, волосся каштанове (зачіска каре), очі карі, статура Худорлява.

В останній раз, коли її бачили, була одягнена в білий топ, чорні джинсові шорти, світло-бузкові кросівки. Мала при собі маленький чорний рюкзак.

Нагадаємо, що з одеситки взяли понад 26 тисяч за парковку: "залишила машину не там"

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