Дивний трагічний інцидент трапився з дівчинкою-підлітком на Одещині
Тіло 16-річної виявили без будь-яких ознак життя у вуличному туалеті в місті Арцизі, передає Politeka.net, з посиланням на прес - службу ГУНП в Одеській області.
Як розповіли в поліції, дівчинка загинула у вигрібній ямі. Вона задихнулася парами каналізаційних газів, коли намагалася дістати мобільний телефон, який впустила в яму з фекаліями.
Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.
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Правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок.
В одеських Telegram-каналах пишуть, що загиблу звали Вероніка.
До цього ми повідомляли, про зникнення неповнолітньої одеситки.
На сайті Нацполіції з'явилася інформація про розшук 15-річної Сичової Ганни Володимирівни, яка ще 6 липня пішла з дому і досі не повернулася.
Прикмети зниклої: на вигляд 15-16 років, зріст близько 168 см, волосся каштанове (зачіска каре), очі карі, статура Худорлява.
В останній раз, коли її бачили, була одягнена в білий топ, чорні джинсові шорти, світло-бузкові кросівки. Мала при собі маленький чорний рюкзак.
Нагадаємо, що з одеситки взяли понад 26 тисяч за парковку: "залишила машину не там"
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