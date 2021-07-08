В Одесі заявили про зникнення неповнолітньої дівчини
На сайті Нацполіції регіону з'явилася інформація про розшук 15-річної Сичової Ганни Володимирівни, яка ще 6 липня пішла з дому і досі не повернулася.
Прикмети зниклої: на вигляд 15-16 років, зріст близько 168 см, волосся каштанове (зачіска каре), очі карі, статура Худорлява.
В останній раз, коли її бачили, була одягнена в білий топ, чорні джинсові шорти, світло-бузкові кросівки. Мала при собі маленький чорний рюкзак.
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З будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, телефонуйте в територіальний відділ поліції за телефонами: +380 (63) 436 83 02, +380 (48) 779 42 88 або повідомити по спецлінії "102".
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