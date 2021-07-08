Вийшла з дому ще 6 липня

В Одесі заявили про зникнення неповнолітньої дівчини

На сайті Нацполіції регіону з'явилася інформація про розшук 15-річної Сичової Ганни Володимирівни, яка ще 6 липня пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети зниклої: на вигляд 15-16 років, зріст близько 168 см, волосся каштанове (зачіска каре), очі карі, статура Худорлява.

В останній раз, коли її бачили, була одягнена в білий топ, чорні джинсові шорти, світло-бузкові кросівки. Мала при собі маленький чорний рюкзак.

З будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, телефонуйте в територіальний відділ поліції за телефонами: +380 (63) 436 83 02, +380 (48) 779 42 88 або повідомити по спецлінії "102".

Раніше ми писали, що поліція зайнялася пошуками зниклого підлітка.

Хлопця шукають вже кілька днів. Стурбовані батьки звернулися в поліцію, коли їх 13-річний син поїхав кататися на велосипеді і пропав.

13-річний Триколич Григорій в день зникнення був одягнений в сіру футболку, чорні шорти і кросівки.

Нагадаємо, що з одеситки взяли понад 26 тисяч за парковку: "залишила машину не там"

Як повідомляла Politeka, поїхав кататися на велосипеді і зник: в Одесі шукають дитину, фото

Крім того Politeka писала, що мініатюрна дівчина безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.