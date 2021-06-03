В Одесі помітили маленького хлопчика, який плакав і був без супроводу дорослих
На дитину звернула увагу небайдужа жінка і повідомили про нього в поліцію, розповіли в патрульній службі, передає Politeka.net
У бесіді з інспекторами хлопчик розповів, що його звуть Ваня, йому 5 років і загубився, коли ходив з дідусем в магазин.
Дідуся поліцейські так і не знайшли, тому запитали у дитини адресу її проживання.
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Сусіди подзвонили його батькам.
Також в поліції привали всіх людей, якщо бачите дітей на вулиці без нагляду дорослих - не будьте байдужими і відразу телефонуйте за номером 102.
Раніше ми повідомляли, в Одесі дві дівчинки, катаючись на електросамокаті, наїхали на малолітню дитину.
Це сталося вдень в Одеському Міськсаду, коли вони каталися по тротуару на електротранспорті.
Дві дівчинки, одна трохи старша, друга молодша, каталися на одному самокаті без нагляду дорослих.
У якийсь момент їм на зустріч вибіг трирічний хлопчик і вони збили його.
Люди дуже емоційно почали висловлювати обурення з приводу "самокатного" ДТП.
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