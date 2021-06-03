Пошел с дедушкой в магазин

В Одессе заметили маленького мальчика, который плакал и был без сопровождения взрослых

На ребенка обратила внимание неравнодушная женщина и сообщили о нем в полицию, рассказали в патрульной службе, передает Politeka.net

В беседе с инспекторами мальчик рассказал, что его зовут Ваня, ему 5 лет и потерялся, когда ходил с дедушкой в магазин.

Дедушку полицейские так и не нашли, поэтому спросили у ребенка адрес его проживания.

Соседи позвонили его родителям.

Расстроены "приключениями" мальчика родители, сразу приехали домой. Патрульные передали Ивана маме с папой и подчеркнули о необходимости более ответственно относиться к надзору за маленьким.

Также в полиции привали всех людей, есливы видите детей на улице без присмотра взрослых - не будьте равнодушными и сразу звоните по номеру 102.

Ранее мы сообщали, в Одессе две девочки, катаясь на электросамокате, наехали на малолетнего ребенка.

Это произошло днем в одесском Горсаду, когда они катались по тротуару на электротранспорте.

Две девочки, одна чуть старше, вторая помладше, катались на одном самокате без присмотра взрослых.

В какой-то момент им на встречу выбежал трехлетний мальчик и они сбили его.

Люди очень эмоционально принялись выражать возмущение по поводу «самокатного» ДТП.

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