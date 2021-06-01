В Одесі біля школи помічений тип, який розгулює зі спущеними штанами і заманює дітей
Фотографіями підозрілого чоловіка поділився депутат міськради Ілля Фрейман на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.
Він стверджує, що тип ходив зі спушеними штанами біля стадіону Одеської школи № 73 і запрошував дітей «на кінопроби».
Одним він пропонував зайнятися "спортом", інших заманював цукерками, а третім - подивитися кіно і навіть знятися у фільмі.
Аллу Пугачову зняли в обіймах довговолосого коханця, фото вже в Мережі: "Дві зірки"
Філімонов повідомив, що могло погубити його онука: "Ніколи не було скарг"
Настя Каменських в ниточках бікіні показала свої найапетитніші місця: "Кров з молоком"
Знаменитий актор-красень загинув разом з дружиною, перші подробиці: "Ми більше не шукаємо живих серед жертв..."
Екс-"холостяк" Заливако з заклеєним лобом показав свої веселі будні з Богдан: "Роги вже відпали?"
"Його не збентежило навіть те що поруч знаходяться мами і тата дітей. Дорослі викликали поліцію! Хлопці приїхали оперативно. Упакували і відвезли.
Проте вже за годину відпустили. І педофіл спокійно пішов в АТБ скуповуватися алкоголем і зараз жере пивасик на лавці разом зі своїми друзями", - розповів депутат.
Єдине, що зробили в дільниці - склали протокол за дрібне хуліганство і відпустили.
Батьки побоюються, що від бездіяльності поліції він може поглумитися над чиєюся дитиною.
Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області бездомний чоловік поглумився над 8-річною дівчинкою.
31-річний чоловік пристав з розмовою до 8-річної дівчинки, коли та каталася по вулиці біля будинку на велосипеді. В ході бесіди, він непомітно завів її в Покинуту будівлю, де згвалтував.
Дитина відразу розповіла все рідним і поліції, детально описавши зловмисника, що дозволило швидко встановити його особу і місце знаходження.
На пошуки правопорушника разом з поліцейськими були задіяні прикордонники, приєдналися також Чи не всі односельці дівчинки. Кілька годин вони прочісували вулиці, занедбані будівлі, лісопосадки і поля, і на околиці села в побудованому зловмисником халупі, затримали його.
Нагадаємо, що застрелене тіло офіцера знайдено на робочому місці в Одесі: перші деталі трагедії
А ще Politeka писала, що водія мера знайшли в петлі, залишив прощальну записку: "так буде краще"
Також Politeka повідомляла, що у центрі Одеси обірвалося життя молодого чоловіка, залишив послання: "все пішло за планом"