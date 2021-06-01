Поліція нічого не може зробити

В Одесі біля школи помічений тип, який розгулює зі спущеними штанами і заманює дітей

Фотографіями підозрілого чоловіка поділився депутат міськради Ілля Фрейман на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.

Він стверджує, що тип ходив зі спушеними штанами біля стадіону Одеської школи № 73 і запрошував дітей «на кінопроби».

Одним він пропонував зайнятися "спортом", інших заманював цукерками, а третім - подивитися кіно і навіть знятися у фільмі.

"Його не збентежило навіть те що поруч знаходяться мами і тата дітей. Дорослі викликали поліцію! Хлопці приїхали оперативно. Упакували і відвезли.

Проте вже за годину відпустили. І педофіл спокійно пішов в АТБ скуповуватися алкоголем і зараз жере пивасик на лавці разом зі своїми друзями", - розповів депутат.

Єдине, що зробили в дільниці - склали протокол за дрібне хуліганство і відпустили.

Батьки побоюються, що від бездіяльності поліції він може поглумитися над чиєюся дитиною.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області бездомний чоловік поглумився над 8-річною дівчинкою.

31-річний чоловік пристав з розмовою до 8-річної дівчинки, коли та каталася по вулиці біля будинку на велосипеді. В ході бесіди, він непомітно завів її в Покинуту будівлю, де згвалтував.

Дитина відразу розповіла все рідним і поліції, детально описавши зловмисника, що дозволило швидко встановити його особу і місце знаходження.

На пошуки правопорушника разом з поліцейськими були задіяні прикордонники, приєдналися також Чи не всі односельці дівчинки. Кілька годин вони прочісували вулиці, занедбані будівлі, лісопосадки і поля, і на околиці села в побудованому зловмисником халупі, затримали його.

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