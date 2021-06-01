Полиция ничего не может сделать

В Одессе возле школы замечен тип, который разгуливает со спущенными штанами и заманивает детей

Фотографиями подозрительного мужчины поделился депутат горсовета Илья Фрейман на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

Он утверждает, что тип ходил со спушенными штанами возле стадиона одесской школы №73 и приглашал детей «на кинопробы».

Одним он предлагал заняться "спортом", других заманивал конфетами, а третьим - посмотреть кино и даже сняться в фильме.

"Его не смутило даже то что рядом находятся мамы и папы детей. Взрослые вызвали полицию! Ребята приехали оперативно. Упаковали и увезли.

Однако уже через час отпустили. И педофил спокойно пошёл в АТБ скупаться алкоголем и сейчас жрет пивасик на скамейке вместе со своими друзьями»,- рассказал депутат.

Единственное, что сделали в участке - составили протокол за мелкое хулиганство и отпустили.

Родители опасаются, что от бездействия полиции он может надругаться над чьим-то ребёнком.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области бездомный мужчина надругался над 8-летней девочкой.

31-летний мужчина пристал с разговором к 8-летней девочке, когда та каталась по улице возле дома на велосипеде. В ходе беседы, он незаметно завел ее в Заброшенное здание, где изнасиловал.

Ребенок сразу рассказала все родным и полиции, подробно описав злоумышленника, что позволило быстро установить его личность и место нахождения.

На поиски правонарушителя вместе с полицейскими были задействованы пограничники, присоединились также едва ли не все односельчане девочки. Несколько часов они прочесывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, и на окраине села в построенном злоумышленником лачуге, задержали его.

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