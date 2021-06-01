В Одесі дві дівчинки, катаючись на електросамокаті, наїхали на малолітню дитину
Це сталося вдень в одеському Міськсаду, коли вони каталися по тротуару на електротранспорті. Кадри вдалося зняти очевидцям, які розмістили їх у соцмережах, передає Politeka.net.
Дві дівчинки, одна трохи старша, друга молодша, каталися на одному самокаті без нагляду дорослих.
У якийсь момент їм на зустріч вибіг трирічний хлопчик і вони збили його.
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Люди дуже емоційно почали висловлювати обурення з приводу "самокатного" ДТП.
У той же час люди продовжують травмуватися використовуючи цей вид транспорту.
Відомо про два випадки, які трапилися на вихідних.
Одна з постраждалих-іноземна громадянка. Її госпіталізували в єврейську лікарню.
Схожий інцидент стався на Думській площі. Там отримав травму підліток, якого відвезли в дитячу лікарню.
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