В Одессе две девочки, катаясь на электросамокате, наехали на малолетнего ребенка
Это произошло днем в одесском Горсаду, когда они катались по тротуару на электротранспорте. Кадры удалось заснять очевидцам, которые разместили их в соцсетях, передает Politeka.net.
Две девочки, одна чуть старше, вторая помладше, катались на одном самокате без присмотра взрослых.
В какой-то момент им на встречу выбежал трехлетний мальчик и они сбили его.
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Люди очень эмоционально принялись выражать возмущение по поводу «самокатного» ДТП.
В тоже время люди продолжают травмироваться используя это вид транспорта.
Известно о двух случаях, которые случились на выходных.
Одна из пострадавших — иностранная гражданка. Ее госпитализировали в Еврейскую больниц).
Похожий инцидент произошел на Думской площади. Там получил травму подросток, которого отвезли в детскую больницу.
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