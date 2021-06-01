В Одессе две девочки, катаясь на электросамокате, наехали на малолетнего ребенка

Это произошло днем в одесском Горсаду, когда они катались по тротуару на электротранспорте. Кадры удалось заснять очевидцам, которые разместили их в соцсетях, передает Politeka.net.

Две девочки, одна чуть старше, вторая помладше, катались на одном самокате без присмотра взрослых.

В какой-то момент им на встречу выбежал трехлетний мальчик и они сбили его.

Люди очень эмоционально принялись выражать возмущение по поводу «самокатного» ДТП.

В тоже время люди продолжают травмироваться используя это вид транспорта.

Известно о двух случаях, которые случились на выходных.

Одна из пострадавших — иностранная гражданка. Ее госпитализировали в Еврейскую больниц).

Похожий инцидент произошел на Думской площади. Там получил травму подросток, которого отвезли в детскую больницу.

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