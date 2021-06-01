Родичі розповіли подробиці смерті альпіністки з Одеси, яку під час пошуків знайшли мертвою в горах Туреччини

Альпіністку з Одеси Яну Кривошею, яку з початку травня шукали в горах Анталії, знайшли мертвою біля гори Геіксіврісі. Деталями того, що відбувається поділилася її сестра на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

За словами родички, причиною трагедії стало те, що її сестра Яна збилася з маршруту. Коли альпіністка усвідомила свою помилку, то не захотіла повертатися на вершину і вирішила піти далі.

"У цьому моменті вона не оцінила небезпеку спуску, і, швидше за все, або покотилася на сипучці до обриву, або - підійшла, щоб подивитися занадто близько і впала, і полетівши в прірву на 100 метрів, опинилася в ущелині, яку не видно ні зверху на маршруті, ні дрону, який не може підлетіти досить близько (тому що він втрачає управління через ребра, яке закриває ущелину), щоб на зображенні було видно людину",-написала вона.

Сестра впевнена, що Яна Кривошея загинула миттєво, бо стіна, з якої вона зірваласьбила приблизно 100-150 м.

"Рятувальники прочісували це ребро зверху, але видимість вниз була дуже обмеженою, а дрон просто не міг залетіти в цю ущелину. ДО РЕЧІ, вертольоти облітали це місце, і теж нічого не побачили, а ось військовий літак з оптикою відразу засік її...",- розповіла сестра загиблої.

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