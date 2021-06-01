Родственники рассказали подробности смерти альпинистки из Одессы, которую во время поисков нашли мертвой в горах Турции

Альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую с начала мая искали в горах Анталии, нашли мертвой возле горы Геиксивриси. Деталями происходящего поделилась ее сестра на страницах соцсетей, передает Politeka.net

По словам родственницы, причиной трагедии стало то, что ее сестра Яна сбилась с маршрута. Когда альпинистка осознала свою ошибку, то не захотела возвращаться на вершину и решила пойти дальше.

"В этом моменте она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, либо покатилась на сыпучке до обрыва, либо - подошла, чтобы посмотреть слишком близко и упала, и улетев в пропасть на 100 метров, оказалась в расщелине, которую не видно ни сверху на маршруте, ни дрону, который не может подлететь достаточно близко (потому что он теряет управление из-за ребра, которое закрывает расщелину), чтобы на изображении было видно человека", - написала она.

Сестра уверенна, что Яна Кривошея погибла мгновенно, потому что стена, с которой она сорваласьбыла примерно 100-150 м.

«Спасатели прочесывали это ребро сверху, но видимость вниз была очень ограниченной, а дрон просто не мог залететь в эту расщелину. Кстати, вертолёты облетали это место, и тоже ничего не увидели, а вот военный самолёт с оптикой сразу засёк её...", - рассказала сестра погибшей.

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