В Одессе полиция преступила к расследованию по факту смерти 15-летнего внука Олега Филимонова Эвана Григора

Такую информацию обнародовали в прес-сслужбе ГУНП в Одесской области, в понедельник 31 мая, передает Politeka.net

Во время игры в баскетбол мальчик упал и начал задыхаться.

Прибывшие медики «скорой помощи» пытались реанимировать подростка, однако безрезультатно, через некоторое время они констатировали его смерть.

В полиции отметили, что сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Тело погибшего подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Очевидцам удалось заснять на видео, как врачи реанимировали 15-летнего Эвана Григора на спортивной площадке.

На ролике, снятом издалека видно, что парень лежит на баскетбольной площадке и медик скорой помощи делает ему массаж сердца. Вокруг собрались подростки, которые наблюдали за происходящим.

В тоже время юморист и политик Олег Филимонов подтвердил информацию о смерти своего внука.



« Друзья, у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе, – написал артист на своей странице в Фейсбук.

Мать мальчика также прокомментировал внезапную смерть сына в соцсетях.

"Я люблю тебя to the moon and back", - написала она.

