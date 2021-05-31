Артист и депутат одесского горсовета Олег Филимонов назвал предполагаемую причину смерти своего внука Эвана Григора, который скоропостижно умер во время игры в баскетбол

Об этом пишет издание « Сегодня» .

По словам Филимонова, парень никогда не жаловался на здоровье, а смерть была мгновенной. Бывший КВН-щик говорит, что возможно, его внука убил оторвавшийся тромб.

"Сейчас идет вскрытие. Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила мгновенно. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому что был высоким", - сообщил Олег Филимонов.

Трагический случай произошел на спортивной площадке возле школы в воскресенье, 30 мая.

Во время игры в баскетбол Эван Григор упал и начал задыхаться.

Прибывшие медики «скорой помощи» пытались реанимировать подростка, однако безрезультатно, через некоторое время они констатировали его смерть.

Очевидцам удалось заснять на видео, как врачи реанимировали 15-летнего подростка на спортивной площадке.

На ролике, снятом издалека видно, что парень лежит на баскетбольной площадке и медик скорой помощи делает ему массаж сердца. Вокруг собрались подростки, которые наблюдали за происходящим.

Расследованием смерти мальчика занялась полиция.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Тело погибшего подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Напомним, что появилось видео с места трагедии с внуком Олега Филимонова: "подросток лежал, а медик скорой..."

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