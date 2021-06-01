Медики прокоментували смерть 15-річного онука Олега Філімонова, який раптово помер на спортмайданчику під час гри в баскетбол

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

Сам Одеський гуморист і депутат міськради Олег Філімонов припускає, що підлітка міг відірватися тромб.

"Припускаємо, що це тромб відірвався. Це практично моментально. 15-річний хлопчик, здоровий, навчався в мореплавці", - розповів він.

У той же час медики вважають, що тромби просто так не утворюються, найімовірніше що у хлопчика могли бути пороки серця, про які міг ніхто навіть і не здогадуватися.

"Тромби так просто не формуються. Там або була серцева патологія, міг бути міокардит, який дав низьку фракцію серця, знижений викид Серцевий, але ще не проявився в серцевій недостатності, щоб можна було побачити візуально", - заявила лікар-кардіолог Юлія Климишин.

Відзначимо, що до свого шістнадцятого дня народження Еван Григор не дожив всього два місяці. У серпні у нього день народження. Хлопець дуже любив баскетбол і мріяв стати моряком. Він закінчив перший курс коледжу морської академії.

Прощання з Еваном відбудеться 2 червня в середу на центральній алеї другого кладовища (вул.водопровідна) о 12:00. Про це повідомив Олег Філімонов на своїй сторінці у Фейсбук.

А у своєму фейсбуці він назвав дату і місце прощання з юнаком.

"Друзі! Прощання і громадянська панахида по нашому онуку Евану Григору, раптово помер 30 травня 2021 р., відбудеться 2 червня в середу на центральній алеї другого кладовища (вул. водопровідна) о 12.00. Запрошуємо всіх, хто його знав. І нехай Господь упокоїть його душу..."- написав артист.

Нагадаємо, що з'явилося відео з місця трагедії з онуком Олега Філімонова: "підліток лежав, а медик швидкої..."

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