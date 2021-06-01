Медики прокомментировали смерть 15-летнего внука Олега Филимонова, который внезапно умер на спортплощадке во время игры в баскетбол

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Сам одесский юморист и депутат горсовета Олег Филимонов предполагает, что подростка мог оторваться тромб.

"Предполагаем, что это тромб оторвался. Это практически моментально. 15-летний мальчик, здоровый, учился в мореходке", - рассказал он.

В тоже время медики считают, что тромбы просто так не образуются, вероятнее всего что у мальчика могли быть пороки сердца, о которых мог никто даже и не догадываться.

"Тромбы так просто не формируются. Там или была сердечная патология, мог быть миокардит, который дал низкую фракцию сердца, пониженный выброс сердечный, но еще не проявился в сердечной недостаточности, чтобы можно было увидеть визуально", - заявила врач-кардиолог Юлия Климишин.

Отметим, что до своего шестнадцатого дня рождения Эван Григор не дожил всего два месяца. В августе у него день рождения. Парень очень любил баскетбол и мечтал стать моряком. Он закончил первый курс колледжа морской академии.

Прощание с Эваном состоится 2 июня в среду на центральной аллее Второго кладбища (ул. Водопроводная) в 12:00. Об этом сообщил Олег Филимонов на своей странице в Фейсбук.

А в своем Фейсбуке он назвал дату и место прощания с юношей.

"Друзья! Прощание и гражданская панихида по нашему внуку Эвану Григору, скоропостижно скончавшемуся 30 мая 2021 г., состоится 2 июня в среду на центральной аллее Второго кладбища (ул. Водопроводная) в 12.00. Приглашаем всех, кто его знал. И пусть Господь упокоит его душу..." - написал артист.

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