Медики прокомментировали смерть 15-летнего внука Олега Филимонова, который внезапно умер на спортплощадке во время игры в баскетбол
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Сам одесский юморист и депутат горсовета Олег Филимонов предполагает, что подростка мог оторваться тромб.
"Предполагаем, что это тромб оторвался. Это практически моментально. 15-летний мальчик, здоровый, учился в мореходке", - рассказал он.
В тоже время медики считают, что тромбы просто так не образуются, вероятнее всего что у мальчика могли быть пороки сердца, о которых мог никто даже и не догадываться.
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"Тромбы так просто не формируются. Там или была сердечная патология, мог быть миокардит, который дал низкую фракцию сердца, пониженный выброс сердечный, но еще не проявился в сердечной недостаточности, чтобы можно было увидеть визуально", - заявила врач-кардиолог Юлия Климишин.
Отметим, что до своего шестнадцатого дня рождения Эван Григор не дожил всего два месяца. В августе у него день рождения. Парень очень любил баскетбол и мечтал стать моряком. Он закончил первый курс колледжа морской академии.
Прощание с Эваном состоится 2 июня в среду на центральной аллее Второго кладбища (ул. Водопроводная) в 12:00. Об этом сообщил Олег Филимонов на своей странице в Фейсбук.
А в своем Фейсбуке он назвал дату и место прощания с юношей.
"Друзья! Прощание и гражданская панихида по нашему внуку Эвану Григору, скоропостижно скончавшемуся 30 мая 2021 г., состоится 2 июня в среду на центральной аллее Второго кладбища (ул. Водопроводная) в 12.00. Приглашаем всех, кто его знал. И пусть Господь упокоит его душу..." - написал артист.
Напомним, что появилось видео с места трагедии с внуком Олега Филимонова: "подросток лежал, а медик скорой..."
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