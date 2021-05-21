Нову хвилю епідемії коронавірусу в Одеському регіоні очікують у вересні місяці

Про це йшлося в ході брифінгу в Одеській ОДА, пишуть місцеві ЗМІ , у п'ятницю 21 травня.

Так, за словами голови облздраву Наталії Одарій-Захар'євої, всі трохи розслабилися, вже ходять без масок, але реанімаційні ліжка всі заповнені, і важкі випадки захворювання досі фіксуються.

А тим часом чергова хвиля COVID - 19 прогнозується ближче до осені.

"До цього періоду медики можуть "видихнути", а лікарні – встигнути дооснастити необхідним обладнанням", - каже чиновниця.

У той же час заступник директора обласного центру МОЗ Сергій Дементьєв вважає, що третя хвиля коронавірусу, що накрила Україну, в Одеський регіон ще не дійшла, хоча раніше про її прихід говорили не раз.

"Я б не виділяв хвилі. Це чергові циклічні підйоми гострої респіраторної захворюваності", - зазначив Дементьєв.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області коронавірусна інфекція забрала 9 життів лише за добу.

За останніми даними, в регіоні виявили 201 новий випадок захворювання коронавірусом. На жаль, не впоралися з хворобою і померли 9 осіб.

Загальне число хворих становить 138 542 людини.

Летальних випадків-2845. Встигли одужати 116 104 пацієнта, з них 1195 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 19 593 осіб.

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