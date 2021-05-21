Новую волну эпидемии коронавируса в Одесском регионе ожидают в сентябре месяце
Об этом шла речь в ходе брифинга в Одесской ОГА, пишут местные
Так, по словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, все немного расслабились, уже ходят без масок, но реанимационные койки все заполнены, и тяжелые случаи заболевания до сих пор фиксируются.
А тем временем очередная волна COVID-19 прогнозируется ближе к осени.
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«До этого периода медики могут «выдохнуть», а больницы – успеть дооснастить необходимым оборудованием»,- говорит чиновница.
В тоже время замдиректор областного центра Минздрава Сергей Дементьев считает, что третья волна коронавируса, накрывшая Украину, в Одесский регион ещё не дошла, хотя ранее о ее приходе говорили не раз.
«Я бы не выделял волны. Это очередные циклические подъемы острой респираторной заболеваемости», — отметил Дементьев.
Ранее мы сообщали, в Одесской области коронавирусная инфекция забрала 9 жизней лишь за сутки.
По последним данным, в регионе выявили 201 новый случай заболевания коронавирусом. К сожалению, не справились с болезнью и умерли 9 человек.
Общее число заболевших составляет 138 542 человека.
Летальных случаев - 2845. Успели выздороветь 116 104 пациента, из них 1195 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 19 593 человек.
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