В Одесі покарали нахабного водія, який вирішив проблему з пробкою своїм методом

Про це повідомили в патрульній службі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, по соціальних мережах розлетілося відео, як водій автомобіля Toyota об'їхав пробку на Фонтанській дорозі по трамвайних рейках.

Патрульні поліцейські встановили особу порушника та притягнули 20-річного водія до адміністративної відповідальності.

Тепер молодий одесит заплатить штраф.

Раніше ми писали, одесити помітили патрульну машину, яка пролетіла на миготливий сигнал світлофора, і окропила з голови до ніг перехожого, який збирався перейти вулицю.

"Патрульні поспішали на миготливий світлофор і викупали мужичка», - наголошується в публікації телеграм-каналу «Х.Одеса».

Також ми повідомляли, 17 травня після дощу одна з міських вулиць не витримала напору стихії і зруйнувалася.

Обвал асфальту стався на проїжджій частині на вулиці Маршала Говорова. Тепер дорога терміново потребує капітального ремонту.

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