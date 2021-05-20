В Одесі останнім часом почастішали зустрічі людей зі зміями
Така несподівана знахідка викликає паніку у людини і він викликає поліцію або рятувальників, проте не всі навчені правильно спілкуватися з плазунами.
У зв'язку В цим директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков провів урок по поводженню зі зміями для поліцейських і рятувальників. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net.
Інспекторам розповіли про різні види змій і показали, які з них є отруйними. Правоохоронці дізналися про особливості поведінки плазунів та алгоритм дій у разі виявлення змій.
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"Якщо ви бачите змію, не підходьте до неї близько і не чіпайте руками або предметами. Пам'ятати, плазуни проявляють агресію тільки коли відчувають небезпеку для себе і таким чином намагаються захиститися» ,- йдеться у зверненні поліції.
Як розповів директор зоопарку, в Одеській області водиться лише одна отруйна змія-гадюка Нікольського, але і вона мешкає в районі Саврані. У регіоні переважають два види вужів і стільки ж полозів. Останні занесені до Червоної книги України.
Ці змії абсолютно безпечні для людей. Вкусити може тільки жовтобрюхий полоз. Рану слід просто продезінфікувати.
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