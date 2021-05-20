Жителів просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей

З 20 травня в окремих районах Одеської області буде введено особливий режим

Про це попередили в СБУ, передає Politeka.net.

Так, 20-21 травня Антитерористичний центр при управлінні СБУ в Одеській області проведе контрдиверсійні навчання на «об'єктах потенційних терористичних посягань».

В СБУ поінформували, що тренування відбудуться на території порту Южний, а також у навколишніх селах Григорівка, Біляри та Нові Біляри. Вони пройдуть в умовах максимально наближених до реальних.

У зв'язку з цим там введуть особливий режим і тимчасово діятимуть деякі обмеження:

- обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів;

- перевірка документів, що засвідчують особу;

- огляд особистих речей і автомобілів.

Місцевих жителів попросили поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і дотримуватися всіх вимог правоохоронців.

Раніше ми писали, в четвер, 20 травня одеситам не варто очікувати поліпшення погодних умов.

У цей день Одеський регіон захлеснуть сильні дощі зі шквальним вітром і похолоданням. Всьому виною-новий циклон, який пересувається з боку Балкан.

За прогнозами синоптиків, дощ буде лити майже весь день, при чому в другій половині дня перейде в зливу.

Крім того, підніметься сильний вітер з поривами 10-15 метрів в секунду.

Температура повітря складе від 15 до 18 градусів вище нуля, до вечора опуститися до +12 градусів.

Температура морської води складе + 13 + 14 градусів.