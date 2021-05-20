З 20 травня в окремих районах Одеської області буде введено особливий режим
Про це попередили в СБУ, передає Politeka.net.
Так, 20-21 травня Антитерористичний центр при управлінні СБУ в Одеській області проведе контрдиверсійні навчання на «об'єктах потенційних терористичних посягань».
В СБУ поінформували, що тренування відбудуться на території порту Южний, а також у навколишніх селах Григорівка, Біляри та Нові Біляри. Вони пройдуть в умовах максимально наближених до реальних.
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У зв'язку з цим там введуть особливий режим і тимчасово діятимуть деякі обмеження:
- обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів;
- перевірка документів, що засвідчують особу;
- огляд особистих речей і автомобілів.
Місцевих жителів попросили поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і дотримуватися всіх вимог правоохоронців.
Раніше ми писали, в четвер, 20 травня одеситам не варто очікувати поліпшення погодних умов.
У цей день Одеський регіон захлеснуть сильні дощі зі шквальним вітром і похолоданням. Всьому виною-новий циклон, який пересувається з боку Балкан.
За прогнозами синоптиків, дощ буде лити майже весь день, при чому в другій половині дня перейде в зливу.
Крім того, підніметься сильний вітер з поривами 10-15 метрів в секунду.
Температура повітря складе від 15 до 18 градусів вище нуля, до вечора опуститися до +12 градусів.
Температура морської води складе + 13 + 14 градусів.
Нагадаємо, що циклон з новою силою вдарить по Одесі: "протягом усього дня..."
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