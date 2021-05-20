С 20 мая в отдельных районах Одесской области будет введен особый режим
Об этом предупредили в СБУ, передает Politeka.net.
Так, 20-21 мая Антитеррористический центр при управлении СБУ в Одесской области проведет контрдиверсионные учения на «объектах потенциальных террористических посягательств».
В СБУ проинформировали, что тренировки состоятся на территории порта Южный, а также в окрестных селах Григорьевка, Беляры и Новые Беляры. Они пройдут в условиях максимально приближенных к реальным.
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В связи в этим там введут особый режим и временно будут действовать некоторые ограничения:
– ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов;
– проверка документов, удостоверяющих личность;
– осмотр личных вещей и автомобилей.
Местных жителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать все требования правоохранителей.
Ранее мы писали, в четверг, 20 мая одесситам не стоит ожидать улучшения погодных условий.
В этот день Одесский регион захлестнут сильные дожди со шквальным ветром и похолоданием. Всему виной - новый циклон, который передвигается со стороны Балкан.
По прогнозам синоптиков, дождь будет лить почти весь день, при чем во второй половине дня перейдет в ливень.
Кроме того, поднимется сильный ветер с порывами 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха составит от 15 до 18 градусов выше нуля, к вечеру опуститься до +12 градусов.
Температура морской воды составит +13+14 градусов.
Напомним, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня..."
А еще Politeka писала, появилось видео последствия ливня в Одессе: не выдержала напора стихии
Также Politeka сообщала, что одесский преподаватель публично оскорбил украинский язык: "Я не разумею вашу псячу мову"