Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам

С 20 мая в отдельных районах Одесской области будет введен особый режим

Об этом предупредили в СБУ, передает Politeka.net.

Так, 20-21 мая Антитеррористический центр при управлении СБУ в Одесской области проведет контрдиверсионные учения на «объектах потенциальных террористических посягательств».

В СБУ проинформировали, что тренировки состоятся на территории порта Южный, а также в окрестных селах Григорьевка, Беляры и Новые Беляры. Они пройдут в условиях максимально приближенных к реальным.

В связи в этим там введут особый режим и временно будут действовать некоторые ограничения:

– ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов;

– проверка документов, удостоверяющих личность;

– осмотр личных вещей и автомобилей.

Местных жителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать все требования правоохранителей.

Ранее мы писали, в четверг, 20 мая одесситам не стоит ожидать улучшения погодных условий.

В этот день Одесский регион захлестнут сильные дожди со шквальным ветром и похолоданием. Всему виной - новый циклон, который передвигается со стороны Балкан.

По прогнозам синоптиков, дождь будет лить почти весь день, при чем во второй половине дня перейдет в ливень.

Кроме того, поднимется сильный ветер с порывами 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха составит от 15 до 18 градусов выше нуля, к вечеру опуститься до +12 градусов.

Температура морской воды составит +13+14 градусов.

Напомним, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня..."