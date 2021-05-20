У четвер, 20 травня одеситам не варто очікувати поліпшення погодних умов
У цей день Одеський регіон захлеснуть сильні дощі зі шквальним вітром і похолоданням. Всьому виною-новий циклон, який пересувається з боку Балкан. Про це пише Politeka.net.
За прогнозами синоптиків, дощ буде лити майже весь день, при чому в другій половині дня перейде в зливу.
Крім того, підніметься сильний вітер з поривами 10-15 метрів в секунду.
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Температура повітря складе від 15 до 18 градусів вище нуля, до вечора опуститися до +12 градусів.
Температура морської води складе + 13 + 14 градусів.
Раніше ми писали, після зливи одна з міських вулиць не витримала напору стихії і зруйнувалася. Це сталося 17 травня.
Обвал асфальту стався на проїжджій частині на вулиці Маршала Говорова. Тепер дорога терміново потребує капітального ремонту.
Небезпечну ділянку вже огородили. Яким чином його збираються приводити в порядок - на даний момент невідомо.
Також ми писали, після зливи в Одесі повилазили змії.
Як повідомляють очевидці, повзучих плазунів дуже багато на схилах біля моря, але можна їх зустріти і в центрі міста.
"Одесити, будьте обережні. Після дощу в зеленій зоні міста можна зустріти ось таких красунь", - йдеться в попередженні.
Нагадаємо, що циклон з новою силою вдарить по Одесі: "протягом усього дня..."
А ще Politeka писала, з'явилося відео наслідки зливи в Одесі: не витримала напору стихії
Також Politeka повідомляла, що Одеський викладач публічно образив українську мову: "Я не розумію вашу псячу мову"