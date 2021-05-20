У четвер, 20 травня одеситам не варто очікувати поліпшення погодних умов

У цей день Одеський регіон захлеснуть сильні дощі зі шквальним вітром і похолоданням. Всьому виною-новий циклон, який пересувається з боку Балкан. Про це пише Politeka.net.

За прогнозами синоптиків, дощ буде лити майже весь день, при чому в другій половині дня перейде в зливу.

Крім того, підніметься сильний вітер з поривами 10-15 метрів в секунду.

Температура повітря складе від 15 до 18 градусів вище нуля, до вечора опуститися до +12 градусів.

Температура морської води складе + 13 + 14 градусів.

Раніше ми писали, після зливи одна з міських вулиць не витримала напору стихії і зруйнувалася. Це сталося 17 травня.

Обвал асфальту стався на проїжджій частині на вулиці Маршала Говорова. Тепер дорога терміново потребує капітального ремонту.

Небезпечну ділянку вже огородили. Яким чином його збираються приводити в порядок - на даний момент невідомо.