В четверг, 20 мая одесситам не стоит ожидать улучшения погодных условий
В этот день Одесский регион захлестнут сильные дожди со шквальным ветром и похолоданием. Всему виной - новый циклон, который передвигается со стороны Балкан. Об этом пишет Politeka.net.
По прогнозам синоптиков, дождь будет лить почти весь день, при чем во второй половине дня перейдет в ливень.
Кроме того, поднимется сильный ветер с порывами 10-15 метров в секунду.
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Температура воздуха составит от 15 до 18 градусов выше нуля, к вечеру опуститься до +12 градусов.
Температура морской воды составит +13+14 градусов.
Ранее мы писали, после ливня одна из городских улиц не выдержала напора стихии и разрушилась. Это произошло 17 мая.
Обвал асфальта произошел на проезжей части на улице Маршала Говорова. Теперь дорога срочно требует капитального ремонта.
Опасный участок уже оградили. Каким образом его собираются приводить в порядок – на данный момент неизвестно.
Также мы писали, после ливня в Одессе повылазили змеи.
Как сообщают очевидцы, ползучих пресмыкающихся очень много на склонах возле моря, но можно их встретить и в центре города.
«Одесситы, будьте осторожны. После дождя в зеленой зоне города можно встретить вот таких красавиц», - говорится в предупреждении.
Напомним, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня..."
А еще Politeka писала, появилось видео последствия ливня в Одессе: не выдержала напора стихии
Также Politeka сообщала, что одесский преподаватель публично оскорбил украинский язык: "Я не разумею вашу псячу мову"