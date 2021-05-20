В четверг, 20 мая одесситам не стоит ожидать улучшения погодных условий

В этот день Одесский регион захлестнут сильные дожди со шквальным ветром и похолоданием. Всему виной - новый циклон, который передвигается со стороны Балкан. Об этом пишет Politeka.net.

По прогнозам синоптиков, дождь будет лить почти весь день, при чем во второй половине дня перейдет в ливень.

Кроме того, поднимется сильный ветер с порывами 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха составит от 15 до 18 градусов выше нуля, к вечеру опуститься до +12 градусов.

Температура морской воды составит +13+14 градусов.

Ранее мы писали, после ливня одна из городских улиц не выдержала напора стихии и разрушилась. Это произошло 17 мая.

Обвал асфальта произошел на проезжей части на улице Маршала Говорова. Теперь дорога срочно требует капитального ремонта.

Опасный участок уже оградили. Каким образом его собираются приводить в порядок – на данный момент неизвестно.