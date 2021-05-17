Під Одесою неадекватний хлопець бігав по дахах автомобілів і бив фари

Подія трапилася серед білого дня на парковці біля супермаркету АТБ в місті в Чорноморську Одеської області, передає Politeka.net

Як повідомили в КУ "Муніципальна варта", стривожені місцеві жителі подзвонили на гарячу лінію і розповіли про неадекватного хлопця, який бігає по дахах припаркованих автомобілів і поводиться дуже агресивно.

Крім того, у деяких машин він розбив фари.

Прибулі на місце муніципали затримали хулігана і доставили його у відділення поліції.

До цього ми повідомляли, в районі Привозу дві дівчини пирнули ножем в живіт молодого хлопця і зникли.

Тепер їх розшукує поліція.

Під час патрулювання міста поліцейські виявили п'яного молодого чоловіка, у якого було ножове поранення в області живота.

Потерпілого забрали медики по скрой в лікарню, а поліцейські приступили до пошуків нападників.

Попередньо встановлено, що одесита підрізали дві дівчини, які втекли з місця злочину, втікши по Малій Арнаутській.

"Одна з них з рудим волоссям в чорній шкіряній куртці, друга — невисокого зросту з чорним волоссям», - наголошується в публікації.

Вони були не одні, а з компанією, яка також зникла з місця в бік ринку Привоз.

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