Під Одесою неадекватний хлопець бігав по дахах автомобілів і бив фари
Подія трапилася серед білого дня на парковці біля супермаркету АТБ в місті в Чорноморську Одеської області, передає Politeka.net
Як повідомили в КУ "Муніципальна варта", стривожені місцеві жителі подзвонили на гарячу лінію і розповіли про неадекватного хлопця, який бігає по дахах припаркованих автомобілів і поводиться дуже агресивно.
Крім того, у деяких машин він розбив фари.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Не стало відомого радянського актора і режисера, колеги повідомили про трагедію: "причиною смерті..."
"Бідні діти, нещасні батьки...": п'яний водій влетів у натовп підлітків, деталі та фото з місця НП
"Бабуся впала на коліна": дитина потрапила під колеса вантажівки, кадри трагедії у Вінниці
Конфлікт Ізраїлю і Палестини досяг апогею, в хід пішли танки і вертольоти: моторошні кадри
Прибулі на місце муніципали затримали хулігана і доставили його у відділення поліції.
До цього ми повідомляли, в районі Привозу дві дівчини пирнули ножем в живіт молодого хлопця і зникли.
Тепер їх розшукує поліція.
Під час патрулювання міста поліцейські виявили п'яного молодого чоловіка, у якого було ножове поранення в області живота.
Потерпілого забрали медики по скрой в лікарню, а поліцейські приступили до пошуків нападників.
Попередньо встановлено, що одесита підрізали дві дівчини, які втекли з місця злочину, втікши по Малій Арнаутській.
"Одна з них з рудим волоссям в чорній шкіряній куртці, друга — невисокого зросту з чорним волоссям», - наголошується в публікації.
Вони були не одні, а з компанією, яка також зникла з місця в бік ринку Привоз.
Нагадаємо, що довартирант порізав тіло одесита у власній квартирі: "через любов до жінки"
А ще Politeka писала, що ґатунокроїх дітей залишили одних у квартирі без їжі: що творилося всередині
Також Politeka повідомляла, що Одеський викладач публічно образив українську мову: "Я не розумію вашу псячу мову"