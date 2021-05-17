Под Одессой неадекватный парень бегал по крышам автомобилей и бил фары

Происшествие случилось средь бела дня на парковке возле супермаркета АТБ в городе в Черноморске Одесской области, передает Politeka.net

Как сообщили в КУ «Муніципальна варта», встревоженные местные жители позвонили на горячую линию и рассказали о неадекватном парне, который бегает по крышам припаркованы автомобилей и ведет себя очень агрессивно.

Кроме того, у некоторых машин он разбил фары.

Прибывшие на место муниципалы задержали хулигана и доставили его в отделение полиции.

До этого мы сообщали, в районе Привоза две девушки пырнули ножом в живот молодого парня и скрылись.

Теперь их разыскивает полиция.

Во время патрулирования города полицейские обнаружили пьяного молодого человека, у которого было ножевое ранение в области живота.

Пострадавшего забрали медики по скрой в больницу, а полицейские приступили к поискам нападавших.

Предварительно установлено, что одессита подрезали две девушки, которые скрылись с места преступления, убежав по Малой Арнаутской.

«Одна из них с рыжими волосами в черной кожаной куртке, вторая — невысокого роста с черными волосами», - отмечается в публикации.

Они были не одни, а с компанией, которая также скрылась с места в сторону рынка Привоз.

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