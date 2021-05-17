Под Одессой неадекватный парень бегал по крышам автомобилей и бил фары
Происшествие случилось средь бела дня на парковке возле супермаркета АТБ в городе в Черноморске Одесской области, передает Politeka.net
Как сообщили в КУ «Муніципальна варта», встревоженные местные жители позвонили на горячую линию и рассказали о неадекватном парне, который бегает по крышам припаркованы автомобилей и ведет себя очень агрессивно.
Кроме того, у некоторых машин он разбил фары.
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Прибывшие на место муниципалы задержали хулигана и доставили его в отделение полиции.
До этого мы сообщали, в районе Привоза две девушки пырнули ножом в живот молодого парня и скрылись.
Теперь их разыскивает полиция.
Во время патрулирования города полицейские обнаружили пьяного молодого человека, у которого было ножевое ранение в области живота.
Пострадавшего забрали медики по скрой в больницу, а полицейские приступили к поискам нападавших.
Предварительно установлено, что одессита подрезали две девушки, которые скрылись с места преступления, убежав по Малой Арнаутской.
«Одна из них с рыжими волосами в черной кожаной куртке, вторая — невысокого роста с черными волосами», - отмечается в публикации.
Они были не одни, а с компанией, которая также скрылась с места в сторону рынка Привоз.
Напомним, что квартирант изрезал тело одессита в собственной квартире: "из-за любви к женщине"
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