У середу, 19 жовтня, на дорозі Одеса-Рені сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі великовантажних транспортів та автобусів.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Аварія сталася поблизу с.Великий Дальник Біляївського району, на 15 км автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест).

За попередньою інформацією, є постраждалі.

На місці подій працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, бригада швидкої допомоги, представники ДСНС. Обставини встановлюються.

Водіїв попередили, що наразі рух на даній ділянці дороги в бік м.Рені ускладнено.

"Просимо водіїв із розумінням поставитися до ситуації, що склалася, бути максимально уважними на дорозі, можливо обрати альтернативний шлях. ▶️ На колі «Два стовпи» з’їхати на автодорогу М-16, сполученням Одеса-Кучургани, прямуючи нею, доїхати до Вигодянського перехрестя, де повернути вліво і продовжити рух через село Широка Балка в напрямку села Мирне, в центрі якого повернути праворуч і виїхати на трасу М-15 Одеса-Рені (на Бухарест)", — сказано в повідомленні.

Місцеві телеграм-канали публікують кадри з місця ДТП.

Нагадаємо, одеситів через постійні обстріли закликають заспастися водою.

Крім того, повідомлялось, що Одеські ППО відбили масовану атаку.

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