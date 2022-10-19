В среду, 19 октября, на дороге Одесса-Рени произошло масштабное ДТП с участием большегрузных транспортов и автобусов.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Авария произошла вблизи с.Большой Дальник Беляевского района, на 15 км автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени (на Бухарест).

По предварительной информации, есть пострадавшие.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители ГСЧС. Обстоятельства устанавливаются.

Водителей предупредили, что в настоящее время движение на данном участке дороги в сторону г. Рени затруднено.

"Просим водителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации быть максимально внимательными на дороге, возможно выбрать альтернативный путь. ▶️ На круге «Два столба» съехать на автодорогу М-16, сообщением Одесса-Кучурганы, следуя ею, доехать до Выгодянского перекрестка, где повернуть влево и продолжить движение через село Широкая Балка в направлении села Мирное, в центре которого повернуть направо и выехать на трассу М-15 Одесса-Рени (на Бухарест)", — сказано в сообщении.

Местные телеграм-каналы публикуют кадры с места ДТП.

Напомним, одесситов из-за постоянных обстрелов призывают запастись водой.

Кроме того, сообщалось, что Одесские ПВО отразили массированную атаку.

Также Politek.net писала, что одесские зенитчики не оставили шансов двум штурмовикам России.