Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.
Авария произошла вблизи с.Большой Дальник Беляевского района, на 15 км автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени (на Бухарест).
По предварительной информации, есть пострадавшие.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители ГСЧС. Обстоятельства устанавливаются.
Водителей предупредили, что в настоящее время движение на данном участке дороги в сторону г. Рени затруднено.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
56-летняя Сумская удивила видом в бомбоубежище: "Олечка, держитесь..."
Цибульская показала, как ее видит муж в постели, насмешив украинцев: "А Дзидзьо что видел?"
Ефросинина гневно обрушилась на россиян и раскрыла, почему им никогда не запугать украинцев: "Тупая и зависимая биомаса..."
53-летняя Лопес без парика и трендовой одежды удивила нетипичным образом: "Королева осени"
"Просим водителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации быть максимально внимательными на дороге, возможно выбрать альтернативный путь. ▶️ На круге «Два столба» съехать на автодорогу М-16, сообщением Одесса-Кучурганы, следуя ею, доехать до Выгодянского перекрестка, где повернуть влево и продолжить движение через село Широкая Балка в направлении села Мирное, в центре которого повернуть направо и выехать на трассу М-15 Одесса-Рени (на Бухарест)", — сказано в сообщении.
Местные телеграм-каналы публикуют кадры с места ДТП.
Напомним, одесситов из-за постоянных обстрелов призывают запастись водой.
Кроме того, сообщалось, что Одесские ПВО отразили массированную атаку.
Также Politek.net писала, что одесские зенитчики не оставили шансов двум штурмовикам России.