Сегодня, 29 сентября, около 17.00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Украине за вчерашние сутки, кроме уничтоженных четырех ракет Х-59, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ликвидированы три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним, мобилизованные недавно россияне уже сдаются в плен ВСУ.

Однако некоторым повезло меньше и они уже никогда не вернутся домой.

Также сообщалось, что на фото из космоса сравнили колонну российской техники "Кииев за три дня" с очередью беглецов от мобилизации на грузинской границе.