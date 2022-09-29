Сегодня, 29 сентября, около 17.00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в Украине за вчерашние сутки, кроме уничтоженных четырех ракет Х-59, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ликвидированы три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
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Напомним, мобилизованные недавно россияне уже сдаются в плен ВСУ.
Однако некоторым повезло меньше и они уже никогда не вернутся домой.
Также сообщалось, что на фото из космоса сравнили колонну российской техники "Кииев за три дня" с очередью беглецов от мобилизации на грузинской границе.