Як пише Politeka.net, про чергову неприємність
Так, у прибережних водах одного з пляжів Одеської області виявлено морську міну, що дрейфує за кілька метрів від берега.
"Фахівці підривної команди Військово-Морських Сил ЗСУ організують контрольоване знешкодження та знищення морської "мандрівниці"", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що зараз усі одеські пляжі не можна використати для відпочинку. Адміністрація області ухвалила остаточне рішення. Заради безпеки громадян ніхто не відкриватиме узбережжя.
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"Попередження про мінну небезпеку – це не жахи військових і не перешкода відпочинку. Це реальна турбота про збереження ваших життів", – повідомили у ОК «Південь».
Тим часом у телеграм-каналі "Х. Одеса" показали кадри дрейфуючої міни.
"У Кароліно-Бугазі припливла до берега чергова міна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, пляжний сезон на Одещині: влада прийняла остаточне рішення
Також повідомлялося, що українців попередили, що чекає на Одесу після втечі окупантів зі Зміїного.
Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.