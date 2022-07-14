Після шторму море продовжує подавати небезпечні сюрпризи мешканцям Одеси та області.

Як пише Politeka.net, про чергову неприємність повідомляє Оперативне командування "Південь" .

Так, у прибережних водах одного з пляжів Одеської області виявлено морську міну, що дрейфує за кілька метрів від берега.

"Фахівці підривної команди Військово-Морських Сил ЗСУ організують контрольоване знешкодження та знищення морської "мандрівниці"", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що зараз усі одеські пляжі не можна використати для відпочинку. Адміністрація області ухвалила остаточне рішення. Заради безпеки громадян ніхто не відкриватиме узбережжя.

"Попередження про мінну небезпеку – це не жахи військових і не перешкода відпочинку. Це реальна турбота про збереження ваших життів", – повідомили у ОК «Південь».

Тим часом у телеграм-каналі "Х. Одеса" показали кадри дрейфуючої міни.

"У Кароліно-Бугазі припливла до берега чергова міна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пляжний сезон на Одещині: влада прийняла остаточне рішення

Також повідомлялося, що українців попередили, що чекає на Одесу після втечі окупантів зі Зміїного.

Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.