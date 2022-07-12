Через українську частину гирла Дунаю до портів Одеської області зайшли вже 8 іноземних торгових суден .

ВМС України повідомляють, що забезпечують судноплавство в українській частині гирла Дунаю — фактично від зовнішнього рейду порту Суліна у територіальних водах Румунії у напрямку дунайських портів Одеської області Кілія, Ізмаїл та Рені через судноплавний канал «Швидкий» у Кілійському гирлі Дунаю.

Таким чином, станом на вечір 11 липня до українських портів зайшло вже 8 іноземних торгових суден.

Нагадаємо, що після того, як було звільнено острів Зміїний, з'явилася можливість відкрити для судноплавства українську частину гирла Дунаю через канал «Швидке» на півдні Одеської області. Вже 9 липня там уже пройшли два каравани з баржами з моря до порту Кілія.

Канал «Швидке» та Кілійське гирло Дунаю дають можливість цілодобового судноплавства одночасно в обидві сторони на відміну від Сулинського гирла на території Румунії, де судноплавство можливе лише у світлий час доби та лише в один бік.

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