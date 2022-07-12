Через украинскую часть устья Дуная в порты Одесской области зашли уже 8 иностранных торговых судов.
ВМС Украины сообщают, что обеспечивают судоходство в украинской части устья Дуная — фактически от внешнего рейда порта Сулина в территориальных водах Румынии в направлении дунайских портов Одесской области Килия, Измаил и Рени через судоходный канал «Быстрый» в Килийском устье Дуная.
Таким образом, по состоянию на вечер 11 июля в украинские порты зашло уже 8 иностранных торговых судов.
Напомним, что после того, как был освобожден остров Змеиный, появилась возможность открыть для судоходства украинскую часть устья Дуная через канал «Быстре» на юге Одесской области. Уже 9 июля там уже прошли два каравана с баржами из моря в порт Килия.
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Канал «Быстрое» и Килийское устье Дуная дают возможность круглосуточного судоходства одновременно в обе стороны в отличие от Сулинского устья на территории Румынии, где судоходство возможно только в светлое время суток и только в одну сторону.
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