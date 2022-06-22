В Одесі на державному авіаремонтному заводі зупинили процес розкрадання партії запчастин до бойових літаків ЗСУ на суму понад 10 млн гривень.
Про це повідомляє СБУ.
В Одесі ліквідували схему розкрадання партії запчастин до авіадвигунів, які виготовляли для ЗСУ. Сума збитку могла скласти понад 10 млн гривень.
У власність держави повернули понад півтисячі найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки. Встановлено, що схему організувало керівництво держпідприємства.
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Посадові особи списували комплектуючі як непридатні для використання і складували їх у закритих приміщеннях заводу.
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