В Одессе на государственном авиаремонтном заводе остановили процесс хищения партии запчастей к боевым самолетам ВСУ на сумму более 10 млн гривен.

Об этом сообщает СБУ.

В Одессе ликвидировали схему хищения партии запчастей к авиадвигателям, которые изготавливали для ВСУ. Сумма ущерба могла составить более 10 млн гривен.

сбу, служба безопасности

В собственность государства вернули более полутысячи наименований продукции, которой достаточно для ремонта десятков единиц военной авиатехники. Установлено, что схему организовало руководство госпредприятия.

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