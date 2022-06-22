В Одессе на государственном авиаремонтном заводе остановили процесс хищения партии запчастей к боевым самолетам ВСУ на сумму более 10 млн гривен.
Об этом сообщает СБУ.
В Одессе ликвидировали схему хищения партии запчастей к авиадвигателям, которые изготавливали для ВСУ. Сумма ущерба могла составить более 10 млн гривен.
В собственность государства вернули более полутысячи наименований продукции, которой достаточно для ремонта десятков единиц военной авиатехники. Установлено, что схему организовало руководство госпредприятия.
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Должностные лица списывали комплектующие как непригодные для использования и складировали их в закрытых помещениях завода.
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