Свіжі дані британських розвідників оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 21 червня.

Так, розвідники проаналізували перше успішне використання українськими військами переданих Заходом протикорабельних ракет Harpoon для ураження російських морських сил. 17 червня ЗСУ знищили російський морський буксир «Спасатель Василь Бех», який доставляв зброю та особовий склад на острів Зміїний у північно-західному Чорному морі.

Британські експерти відзначають, що знищення російського судна під час місії поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний.

«Василь Бех» поки останній із серії російських суден, включаючи крейсер «Москва», які були пошкоджені або знищені Україною за час повномасштабної війни.

"Це підірвало життєздатність оригінального російського оперативного плану вторгнення, яке передбачало утримання Одеської області під загрозою з моря", — резюмують експерти.

Раніше повідомлялося, що одеські пляжі можуть частково відкрити для відвідування.

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