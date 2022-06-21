Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 21 июня.

Так, разведчики проанализировали первое успешное использование украинскими войсками переданных Западом противокорабельных ракет Harpoon для поражения российских морских сил. 17 июня ВСУ уничтожили российский морской буксир «Спасатель Василий Бех», который доставлял оружие и личный состав на остров Змеиный в северо-западном Черном море.

Британские эксперты отмечают, что уничтожение российского судна во время миссии пополнения запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается россия, пытаясь поддержать свои силы, которые оккупировали остров Змеиный.

«Василий Бех» пока последний из серии российских судов, включая крейсер «Москва», которые были повреждены или уничтожены Украиной за время полномасштабной войны.

"Это подорвало жизнеспособность оригинального российского оперативного плана вторжения, которое предусматривало удержание Одесской области под угрозой с моря", — резюмируют эксперты.

Раньше сообщалось, что одесские пляжи могут частично открыть для посещения.

Как сообщала Politeka, корректировщик удара по мосту через залив "нашелся" в Одесской области: в СБУ выдали подробности.

Также Politeka писала, что Сергей Братчук срочно обратился к одесситам.