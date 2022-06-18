В Одеській області контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Про «успіхи» чоловік повідомляв своєму «куратору» через закриті канали зв’язку.
Росіяни били ракетами по мосту через Дністровський лиман кілька разів. Намагаючись поцілити у непрацюючий міст окупанти також влучали у будівлі мирних мешканців.
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Крім того, українці завдали влучного удару по російському буксиру.
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