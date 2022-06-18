В Одесской области контрразведчики СБУ задержали российского агента, который корректировал ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.
Об этом сообщила прессслужба СБУ.
Об «успехах» мужчина сообщал своему «куратору» через закрытые каналы связи.
Россияне били ракетами по мосту через Днестровский лиман несколько раз. Пытаясь попасть в неработающий мост оккупанты также попадали в здания мирных жителей.
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Кроме того, украинцы нанесли точный удар по российскому буксиру.
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