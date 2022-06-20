Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук звернувся до одеситів і прокоментував повідомлення про нові обстріли з боку росіян.

"Я зараз нікого не збираюсь заспокоювати, просто закликаю усіх вас дотримуватися правил повітряної тривоги. А це значить не панікувати і виконувати ті дії, про які ви знаєте.

Не треба говорити про те, що хтось за щось починає нам мститись. Ми живемо і маємо жити в реаліях цієї війни. Не розслабляйтеся!

Помста проти нас це в тому, що ми є українці і хочемо жити у власній державі. Це війна - помста сьогодні, а через день вже ії не буде. Бережіть себе та свої рідних і близьких. Головне не треба панікувати, як би це складно не було.

Нам до перемоги ще йти дуже складний і не простий шлях, але ми здобудемо цю перемогу", - каже Братчук у своєму відеозверненні.

Раніше повідомлялося, що одеські пляжі можуть частково відкрити для відвідування: що відомо.

Також рашистів на Зміїному чекає незавидна доля після потоплення "Василя беха": який розклад подій.

Крім того, українці завдали влучного удару по російському буксиру.