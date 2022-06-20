Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук звернувся до одеситів і прокоментував повідомлення про нові обстріли з боку росіян.
"Я зараз нікого не збираюсь заспокоювати, просто закликаю усіх вас дотримуватися правил повітряної тривоги. А це значить не панікувати і виконувати ті дії, про які ви знаєте.
Не треба говорити про те, що хтось за щось починає нам мститись. Ми живемо і маємо жити в реаліях цієї війни. Не розслабляйтеся!
Помста проти нас це в тому, що ми є українці і хочемо жити у власній державі. Це війна - помста сьогодні, а через день вже ії не буде. Бережіть себе та свої рідних і близьких. Головне не треба панікувати, як би це складно не було.
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Нам до перемоги ще йти дуже складний і не простий шлях, але ми здобудемо цю перемогу", - каже Братчук у своєму відеозверненні.
Раніше повідомлялося, що одеські пляжі можуть частково відкрити для відвідування: що відомо.
Також рашистів на Зміїному чекає незавидна доля після потоплення "Василя беха": який розклад подій.
Крім того, українці завдали влучного удару по російському буксиру.