Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук обратился к одесситам и прокомментировал сообщения о новых обстрелах со стороны россиян.
"Я сейчас никого не собираюсь успокаивать, просто призываю всех вас соблюдать правила воздушной тревоги. А это значит не паниковать и выполнять те действия, о которых вы знаете.
Не надо говорить о том, что кто-то начинает нам мстить. Мы живем и должны жить в реалиях этой войны. Не расслабляйтесь!
Месть против нас это в том, что мы украинцы и хотим жить в собственном государстве. Это война-месть сегодня, а через день уже ее не будет. Берегите себя и своих родных и близких. Главное не надо паниковать, как бы это сложно ни было.
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Нам до победы еще идти очень сложный и не простой путь, но мы одержим эту победу", - говорит Братчук в своем видеообращении.
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