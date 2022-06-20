Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук обратился к одесситам и прокомментировал сообщения о новых обстрелах со стороны россиян.

"Я сейчас никого не собираюсь успокаивать, просто призываю всех вас соблюдать правила воздушной тревоги. А это значит не паниковать и выполнять те действия, о которых вы знаете.

Не надо говорить о том, что кто-то начинает нам мстить. Мы живем и должны жить в реалиях этой войны. Не расслабляйтесь!

Месть против нас это в том, что мы украинцы и хотим жить в собственном государстве. Это война-месть сегодня, а через день уже ее не будет. Берегите себя и своих родных и близких. Главное не надо паниковать, как бы это сложно ни было.

Нам до победы еще идти очень сложный и не простой путь, но мы одержим эту победу", - говорит Братчук в своем видеообращении.

Ранее сообщалось, что одесские пляжи могут частично открыть для посещения: что известно.

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Кроме того, украинцы нанесли точный удар по российскому буксиру.