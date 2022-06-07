В одній з лікарень Одеської області, де приймають поранених з фронту днями стався скандал.

Як повідомляє видання "Радіо Свобода" з посиланням на директора лікарні, лікарю спочатку зробили догану, але потім було прийнято рішення його звільнити.

Делов тому, що в лікарню надійшли поранені захисники пізно ввечері. Черговий лікар дав їм рецепт з ліків і сказав Шукати в аптеках, так як в лікарні лікувати нібито нічим. Військові були глибоко вражені цим випадком і повідомили волонтерам, а ті вже відкрито заявили в соціальних мережах.

"Вранці 4 червня нам повідомили, що до нас доставлять бійців з акубаротравмою, 3-4 людини. Вся команда була в курсі, ми готували ліжка. Чергував лікар, який за основною спеціалізацією є невропатологом.

Коли хлопці надходили, він дуже голосно почав з ними говорити, на підвищених тонах пояснювати, що вони не можуть лікувати їх так, як він вважає за необхідне, немає препаратів. Потім знаючи про свою догану, він сьогодні прийшов до лікарні і став питати, в чому взагалі проблема. Він так і не зрозумів, що сталося. Це абсолютно непрогнозовано, ніхто навіть не підозрював, що можна в такому тоні спілкуватися з військовими і писати їм списки ліків», - повідомила директор лікарні Алла Сверчкова.

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