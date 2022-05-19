Угруповання кораблів рф в Чорному морі скута в своїх діях через шторм, але небезпека ракетних обстрілів з моря зберігається.

Про це повідомив представник командування ОК "Південь" офіцер Владислав Назаров.

У зоні відповідальності ОК "Південь" зберігається напруга. Окупанти обстрілюють Миколаївську область, хоча в самому обласному центрі відносно спокійно. У Херсонській області ворог намагався видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних Сил України, але місцеві вже дуже добре розрізняють тактику дій ворога і на провокацію не піддалися.

У селах, що межують з сусідніми регіонами, зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля, люди намагаються виїхати якнайдалі. Але окупанти заблокували в'їзд і виїзд з Херсона і обстрілюють евакуаційні колони.

Не залишаючи намірів зміцнитися на острові Зміїному і атакувати з моря, ворогом сформовано 2 загони бойових кораблів. Але штормова погода Чорного моря змушує їх ховатися ближче до пунктів базування в тимчасово окупованому Криму — - зазначив офіцер.

Тим не менш, Владислав Назаров повідомив, що 2 кораблі – носії крилатих ракет – продовжують зберігати загрозу ракетних ударів високо ймовірною, як і берегові ракетні комплекси, і стратегічна авіація противника.

Нагадаємо, дві трагедії сталося за один день, герої з Одеси віддали свої життя за Україну, захищаючи Маріуполь.

Як писала Politeka.net, з'явилися кадри з місця нового ракетного удару по Одещині.

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